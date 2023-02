Ruth Lorenzo se sincera con Toñi Moreno tras su ruptura sentimental

Ruth Lorenzo acudió el pasado domingo 26 de febrero, como invitada del programa Plan de Tarde emitido en RTVE, para hablar junto a Toñi Moreno sobre su situación actual. Le contó como le está yendo su carrera musical y en qué punto está en su relación sentimental.

La artista se comentó cuales han sido sus motivos para lanzarse a presentar el nuevo programa de la 1 llamado Cover Night, y es que a pesar de estar muy feliz por esta oportunidad, separarse de la que era su pareja, le sigue pasando factura.

Ruth Lorenzo nunca se ha sincerado sobre su vida personal, pero esta vez ha hecho una excepción y se ha abierto en canal junto a Toñi Moreno: «El amor es una maravilla y cuando encuentras el amor verdadero hay un momento en el que hay que dejarlo ir, si no no es amor de verdad», comenzaba diciendo.

La artista se encuentra en un momento donde ha vuelto a empezar de cero y tiene muchas ganas de embarcar nuevos proyectos. La presentadora le preguntaba si se ha planteado en algún momento tirar la toalla en la industria musical, y ella no podía ser más sincera: «En muchos momentos, porque como artista tu te pones en duda. He estado atrapada en contratos infernales, no era dueña de mí»; aclaraba.

Además, la representante de España en Eurovisión 2014 ha contado que no está de acuerdo con que haya gente que se lleve un 20% de lo que ella gana, porque al fin y al cabo, técnicamente la están comprando a ella: «Como artista, yo veía que no era dueña de mí misma», aclaraba.