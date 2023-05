No es ningún secreto que Eurovisión 2023 es, sin lugar a dudas, uno de los certámenes musicales más esperados del año. ¡No está dejando absolutamente indiferente a nadie! El pasado martes 9 de mayo disfrutamos de la primera semifinal mientras que el jueves 11 de mayo fue el turno de la segunda y última semifinal.

Por lo tanto, por fin supimos qué 20 países actuarán en la Gran Final de Eurovisión 2023 que se celebrará el sábado 13 de mayo en Liverpool. Estas 20 canciones, junto a las del Big Five y el país ganador del pasado año (Ucrania), serán las protagonistas de una noche que, desde luego, será absolutamente mágica.

Tras un tiempo de espera, y casi a las 2 de la madrugada, la UER compartió el orden de actuación definitivo para la Gran Final de Eurovisión 2023. Así pues, descubrimos que Blanca Paloma va a actuar en la posición número 8. Desde ese mismo puesto, ABBA ganó el festival en 1974 con Waterloo o, incluso, Dana Internacional alcanzó la victoria para Israel en 1998 con Diva.

Por lo tanto, cabe destacar que actuaremos justo después de Chipre pero justo antes que Suecia, la gran favorita de este año. Lo cierto es que entre la actuación de Blanca Paloma y Loreen habrá un corte publicitario que podría llegar a beneficiarnos. Los otros favoritos actuarán en la posición 6 (Francia), en la posición 13 (Finlandia) y en la posición 19 (Ucrania). ¡La primera parte de la Gran Final es la más potente, sin duda!

Orden de actuación de la Gran Final de Eurovisión 2023

1 | Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

2 | Portugal | Mimicat – Ai Coração

3 | Suiza | Remo Forrer – Watergun

4 | Polonia | Blanka – Solo

5 | Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava

6 | Francia: La Zarra – Évidemment

7 | Chipre | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

8 | España: Blanca Paloma – Eaea

9 | Suecia | Loreen – Tattoo

10 | Albania | Albina & Familja Kelmendi – Duje

11 | Italia | Marco Mengoni – Due Vite

12 | Estonia | Alika – Bridges

13 | Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha

14 | Chequia | Vesna – My Sister’s Crown

15 | Australia | Voyager – Promise

16 | Bélgica | Gustaph – Because Of You

17 | Armenia | Brunette – Future Lover

18 | Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele si Luna

19 | Ucrania: TVORCHI – Heart of Steel

20 | Noruega | Alessandra – Queen of Kings

21 | Alemania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

22 | Lituania: | Monika Linkyté – Stay

23 | Israel | Noa Kirel – Unicorn

24 | Eslovenia | Joker Out – Carpe Diem

25 | Croacia | Let 3 – Mama ŠC!

26 | Reino Unido: Mae Muller – I Wrote A Song