Los favoritos para ganar Eurovisión 2023 según las casas de apuestas

Arranca el mes de mayo y los fans de Eurovisión 2023 lo saben muy bien. El próximo sábado 13 de mayo el público será testigo de una nueva edición del icónico festival musical. Un evento muy esperado por todos donde nuestro país se subirá al escenario de Liverpool de la mano de Blanca Paloma y su tema Eaea.

Con el cronómetro de la cuenta atrás en marcha, ya comienzan a surgir las apuestas de los posibles ganadores de la edición. Las casas de apuestas han hablado y, aunque España no encabeza la lista, podría decirse que la candidata española no está nada mal encaminada. De hecho, se encuentra entre los cinco primeros artistas más votados a ganar el festival.

Tal y como queda reflejado en Eurovisiónworld.com la ganadora indiscutible de este año sería Loreen, candidata que representará a Suecia junto al tema Tattoo. En segundo lugar se encuentra Käärijä, artista finlandés que se subirá al escenario para entonar alto y claro el tema Cha Cha Cha. Dos auténticos temazos que han revolucionado por completo los charts musicales, pero no son los únicos.

En tercer puesto se encuentra Ucrania, país que cuenta con la representación del dúo de música electrónica Tvorchi. Los artistas han conquistado al público con cuatro proyectos musicales a lo largo de su trayectoria musical como agrupación y, ahora, se encuentran alzando la cima junto al sencillo Heart of Steel. La siguiente en la lista es Francia y La Zarra, quien ha dejado a todos sin palabras con el tema Évidemment.

Todo ello sumando en quinto puesto a Blanca Paloma, quien continua sumando seguidores con su Eaea. Sin embargo, cabe recordar que estos datos son estimaciones. Para conocer al ganador oficial de Eurovisión 2023 tendremos que esperar unos días más. Pero, una cosa está clara, gane el país que gane volveremos a vivir una noche donde la música será la gran protagonista.

Mixing traditional with the avant-garde and modern pop, Blanca is looking to leave her mark in Eurovision history 💃

🎶 Listen to Eaea: https://t.co/GsRq3oobt8

🇪🇸 Read all about Blanca Paloma: https://t.co/X9HY76ZQc2 pic.twitter.com/7qam4CQSL5

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 18, 2023