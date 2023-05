Los días para la emisión de Eurovisión 2023 están contados. El próximo sábado 13 de mayo tendrá lugar en Liverpool la gran gala final del icónico festival musical. Un día muy esperado por los eurofans donde Blanca Paloma se subirá al escenario para representar a España y cantar frente a millones de espectadores el tema EAEA.

Sin embargo, para llegar a la gran final de Eurovisión 2023 los países participantes han tenido que superar las semifinales. Todo ello a excepción del ‘Big Five’, el cual está conformado por Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, además de Ucrania, que fue el país ganador el pasado 2022.

La primera semifinal tuvo lugar el pasado martes 9 de mayo y fue emitida por La2 de TVE. Una primera puesta en escena donde Chequia, Croacia, Israel, Finlandia, Noruega, Portugal, Serbia, Suecia y Suiza se convirtieron en finalistas. La segunda semifinal hizo lo propio el pasado jueves 11 junto a los participantes restantes.

Ahora, y tras haber quedado oficializada la lista final de los países que lucharán por alzarse con el primer puesto en la final del sábado 13, la expectación es máxima. El programa será emitido dicho día a partir de las 21:00 horas a través de La1 de TVE y RTVE Play. Una emisión donde 26 países alzaran su voz por convencer a la audiencia y al jurado profesional.

Ganar Eurovisión 2023 no será nada fácil, eso está claro. Pero, tanto Blanca Paloma como el resto de los representantes de los países seleccionados darán lo mejor de sí mismos para regresar a casa con el ansiado micrófono de cristal. Ahora sí, ¡la cuenta atrás ha comenzado!

The sensational Marco Mengoni will be back to steal your heart this Saturday 😉🇮🇹 #Eurovision pic.twitter.com/bjSzYvFr8Q

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 9, 2023