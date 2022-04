A tan solo un mes de que se celebre la final del festival, Israel se cae de la lista de países participantes de ‘Eurovisión 2022’. Y es que los conflictos políticos internos que han derivado una huelga en el Ministerio de Asuntos Exteriores del país parecen haber influido en esta decisión.

Una decisión que ha caído como un jarro de agua fría entre los eurofans, así como entre los seguidores del representante de este año, que se había ganado el cariño de los seguidores del festival europeo. Sin embargo, finalmente no pisará el escenario de Turín el próximo mes de mayo.

Así lo ha comunicado la televisión pública israelí, KAN, que ha informado a través de sus redes sociales de que la huelga prevista en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores del país impediría el desplazamiento de la delegación israelí a Turín en ‘Eurovisión 2022’ con las medidas de seguridad oportunas y necesarias.

Es por esa razón, que desde la cadena pública de Israel han reconocido que en este momento se encuentran valorando todas las opciones, pero que hasta la fecha no pueden garantizar la su incursión en el certamen de la canción que se celebrará en la ciudad italiana a mediados de mayo. De esta forma, en esta ocasión tan solo 39 países participarían en Eurovisión 2022.

Este anuncio se produce justo un mes antes de la segunda semifinal en la que participaría Michael Ben David, el representante de Israel. Recordemos que el joven ya amenazó con retirarse de ‘Eurovisión’ si le privaban el derecho de realizar sus funciones “con dignidad”.

