Este jueves se pusieron a la venta las entradas para el festival ‘Eurovisión 2022’, que este año tendrá lugar en Turín a partir del próximo 10 de mayo. Y de la misma manera que salieron a la venta, todas las entradas se agotaron en menos de dos horas.

«Las entradas están agotadas para la Gran Final, la primera semifinal y la segunda semifinal. Enhorabuena a todos los que las han conseguido. ¡Nos vemos en Turín!», escribieron este jueves a través de la cuenta oficial del certamen.

Cabe recordar que las entradas para la 66ª edición de ‘Eurovisión’ con precios que llegaban hasta los 350 euros, salieron a la venta este jueves a las 10 de la mañana y, en media hora, ya se habían agotado todas las localidades para la final, que se celebrará el 14 de mayo. Mientras que las demás, en menos de dos horas también se habían agotado.

🚨TICKET UPDATE🚨

Tickets now SOLD OUT for Grand Final, 1st Semi Final & 2nd Semi Final

Well done to everyone who got them. See you in Turin! 🇮🇹

Sorry if you missed out but there

are tickets still AVAILABLE for Family Shows and Jury Shows

⬇️https://t.co/GKfdQ2Vk0N

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 7, 2022