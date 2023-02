‘Euphoria’: Angus Cloud, en busca y captura al darse a la fuga tras un accidente

El actor estadounidense Angus Cloud está en busca y captura. La estrella de Euphoria, la popular serie de HBO Max, continúa siendo buscado por la policía de California por su supuesta implicación en un accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado 14 de febrero.

Angus Cloud, que en la serie de HBO Max interpreta a Fezco, al parecer estuvo involucrado en un choque de varios vehículos en Marina del Rey, una localidad del condado de Los Ángeles. Según informa el portal de noticias TZM, su acompañante y él se dieron a la fuga acto seguido.

El actor y otro hombre «conducían un SUV [un vehículo utilitario deportivo] que chocó por detrás con un Toyota y luego se marchó a un parking cercano», según se ha informado, además, se han obtenido imágenes del vehículo causante del siniestro.

Según ha explicado una fuente policial a TMZ, Angus Cloud no es un sospechoso oficial, sin embargo «su nombre sí que ha sido mencionado dentro de una posible participación». Por lo tanto, están buscándole para poder hacerle las preguntas pertinentes.

Por otro lado, un testigo ha afirmado que al menos una persona, una mujer que estaba dentro del Toyota, «sufrió lesiones en las piernas y los brazos, con hematomas y enrojecimiento de la piel», además, este testigo reconoció al actor y a su acompañante.

Desde el portal de noticias TMZ recuerdan que en California darse a la fuga después un accidente está considerado un delito grave y que, de momento, a pesar de haber intentado ponerse en contacto con los representantes del actor, no lo han conseguido.

«Euphoria» star Angus Cloud has found himself in the crosshairs of the CHP after his alleged involvement in a hit-and-run … and now, cops wanna talk. https://t.co/WZ41FI8PqS

— TMZ (@TMZ) February 21, 2023