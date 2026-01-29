Estos son todos los españoles que han ganado un Grammy alguna vez

Ganar un Grammy es, sin lugar a duda, uno de los mayores hitos a los que puede aspirar un cantante. Y es que, no es nada fácil escribir tu nombre entre una lista repleta de leyendas de la música. De hecho, la situación se complica mucho más si se canta en español o se es de un país ajeno a Estados Unidos o Inglaterra. Nos basamos en hechos. Pero, aunque no han sido muchos, España cuenta con una lista de artistas que sí han logrado cruzar fronteras y conquistar a la Academia de estos galardones. Una serie de nombres que nunca olvidaremos.

El próximo 1 de febrero, Los Ángeles (Estados Unidos) vuelve a vestirse de gala para celebrar a los artistas más sonados del pasado año. Un encuentro muy esperado donde la gran protagonista es, sin lugar a duda, la música. Así pues, afortunadamente, en esta ocasión contamos con la nominación de un artista español. Y es que, Alejandro Sanz ha sido nominado en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino, por su trabajo ¿Y ahora qué?. Teniendo esto en cuenta, y mientras esperamos los resultados de la gala, realizamos un repaso por los españoles que han logrado llevarse un gramófono a casa.

Andrés Segovia

El primer español en llegarse un premio Grammy fue Andrés Segovia. Un acontecimiento histórico para la industria musical española y que tuvo lugar en 1958, ganando en Mejor Interpretación Clásica.

Montserrat Caballé

La primera mujer española en llevarse este galardón fue la gran Montserrat Caballé. Un hito que sumó a su carrera en 1968, tras triunfar en la categoría de Mejor Interpretación Vocal/Solista de Música Clásica.

Alicia de Larrocha

Una de las más premiadas. Pues, cuenta con un total de cuatro Grammys en la categoría de interpretación clásica.

Pau Casals (Pablo Casals)

Ganó un Grammy honorífico (reconocimiento a toda su trayectoria, 1989).

Jordi Savall

Ganó un Grammy por Mejor Grabación de Ópera, en el 2013.

Alejandro Sanz

Uno de los más premiados es el madrileño. Pues, cuenta con cuatro en su palmarés.

Rosalía

La catalana ha conquistado por completo a todos con su música, y en Estados Unidos no iba a ser menos. Hasta la fecha, ha sido galardonada con dos Premios Grammy.

Julio Iglesias

Ganó un Grammy por Mejor Álbum de Pop Latino con el tema Un Hombre Solo. Un acontecimiento que tuvo lugar en 1988.

Enrique Iglesias

El hijo de Julio Iglesias ha sabido hacerse su hueco en la industria musical. Un talento con el que no ha dejado indiferente y que le llevó a recibir un gramófono en 1997.

La Quinta Estación

La querida agrupación brilló con luz propia en el 2010. Pues, fue premiada con un Grammy al Mejor Álbum Pop Latino por Sin Frenos.

Plácido Domingo

Otro de los más galardonados es Plácido Domingo. Y es que, a lo largo de su carrera, ha sumado entre 7 y 8 premios Grammys, según registros oficiales y listados de premios individuales.