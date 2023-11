Estela Grande preocupa al mostrar el resultado de su miomectomía: «La herida es muy, muy profunda»

Estela Grande, ex concursante de GH VIP, ha sorprendido al compartir varias fotos desde el hospital después de tener que someterse a un complicada operación. Tras pasar por el quirófano ha explicado que se ha tenido que someter a una miomectomía y ha mostrado las heridas que tiene en el cuerpo.

La ex de Diego Matamoros ha tenido que seguir el consejo de los médicos para deshacerse de estos tumores, que por suerte son benignos, pero sí que eran un problema. En un principio los doctores habían detectado solo uno, pero ya en quirófano encontraron un segundo, por lo que la intervención fue más complicada de lo esperado.

«Todo salió bien, al abrir encontraron dos miomas, detrás del grande se escondía otro que también tuvieron que quitar. Y bueno, al final tuvieron que abrir el útero (cosa que esperaba que no tuviera que pasar) así que ahora toca cuidarme mucho y recuperarme muy bien para cicatriz lo mejor y lo más rápido posible. Gracias infinitas por vuestros mensajes llenos de cariño y amor», ha anunciado con una foto desde la cama del hospital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESTELA GRANDE (@estelagrande)

Aunque todo ha salido bien, lo cierto es que su vida tardará unos días en volver a la normalidad. «Está siendo un poco difícil porque la herida es muy, muy profunda y dependo de alguien casi todo el rato para que me ayude a absolutamente todo. No puedo ni ponerme recta», ha confesado ante las preguntas de los seguidores.

La modelo también está llevando mal no poder continuar con su trabajo con total normalidad, pero se trata de un problema de fuerza mayor: «La salud es lo primero, pero me da rabia y me frustra no poder hacer nada».

Estela Grande también ha aprovechado esta experiencia para reconocer la valentía de todas las mujeres que han tenido hijos, especialmente a las que han tenido que vivir una cesárea -técnica a la que ella se ha sometido para esta operación: «Este dolor y dependencia sumado a tener que cuidar a un bebé tiene que ser durísimo».