‘GH VIP 8’: sale a la luz la posible estrategia de Jessica Bueno para ganar el reality

No es ningún secreto que, en las últimas semanas, estamos siendo testigos de un gran número de instantes en GH VIP 8. Todos los que continúan en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra sueñan con proclamarse vencedores del reality, pero solo uno podrá cumplir ese deseo. Todos estarían llevando a cabo su estrategia, y una de ellas podría haber salido a la luz. Estamos hablando, cómo no, de la de Jessica Bueno.

Álex Caniggia, a pesar de haber sido expulsado disciplinariamente de GH VIP 8 hace varias semanas, sigue todos los movimientos de sus ex compañeros. Es más, el argentino no deja de comentar el programa ya sea desde plató o a través de sus redes sociales. En su perfil de X (antes Twitter), Caniggia ha querido pronunciarse sobre el concurso de Jessica Bueno.

Todo comenzó cuando una seguidora de GH VIP 8 compartió unas declaraciones de la ex novia de Kiko Rivera, donde desvelaba el motivo por el que no quiere llamar mucho la atención durante su participación en el reality: «Nunca me salgo de mi línea para que no me critiquen». Esto ha provocado que Álex Caniggia aprovechase la ocasión para estallar contra la modelo.

Falsa hipocrita finge ser algo que no es, para ganarse al publico que FALSEDAD espero que la gente no se crea eso — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) November 19, 2023

Entre otras cuestiones, la ha tachado de estratega: «Falsa, hipócrita. Finge ser algo que no es para ganarse al público. Qué falsedad. Espero que la gente no se crea eso», espetó. Por lo tanto, según él, la estrategia que estaría llevando a cabo la modelo para ganar el reality es tratar de pasar desapercibida lo máximo posible.

Pero, a pesar de que lo intente, no lo está consiguiendo. Es más que evidente que el regreso de Luitingo a la casa de Guadalix de la Sierra, por el que ella misma pagó 5.000 euros, está provocando que esté en el punto de mira constantemente. ¿Logrará el favor del público cuando esté nominada o se convertirá en la próxima expulsada cuando esté en la palestra?