Un error garrafal en ‘Pasapalabra’ obliga a Roberto Leal a rectificar: «Yo tampoco lo sabía»

El mes de mayo ha comenzado de manera oficial y en Antena 3 continúan ofreciendo a los espectadores su mejor programación. Por ello, como no podía ser de otra manera, de lunes a viernes, Pasapalabra ocupa su franja en la cadena. Y es que el programa de Roberto Leal se ha convertido en uno de los más vistos de Atresmedia, puesto que siempre nos deja momentos inolvidables. De hecho, recientemente, ha sido el propio presentador del formato el que ha protagonizado un momento inusual. Una situación con la que nos ha recordado que todos somos humanos y que él también se puede equivocar.

Todo sucedió durante la prueba de La Pista Musical. Y es que, como bien saben los seguidores del programa, esta prueba siempre es un dolor de cabeza para los concursantes. Pues, la organización puede poner una canción antigua, muy nueva o popular. Todo es cuestión de suerte. Pero, en esta ocasión, fue Roberto Leal el que cometió un pequeño error al revelar un dato de la prueba de Javier y David. Y es que, en Pasapalabra, cualquier cosa puede pasar.

Roberto Leal se equivoca en ‘Pasapalabra’: «Esto no es, ¿verdad?»

«Por cinco segundos en juego… ¡Música!», comenzó diciendo Roberto Leal. «Es Raffaella Carrà, la canción Qué dolor», afirmó Mariló Montero. Pues, ella tenía que adivinar la canción antes que su competidor, el actor Daniel Muriel. Así pues, el presentador dio por correcta la respuesta de la invitada. Así pues, había conseguido superar la prueba correctamente y, con ello, sumar 5 segundos al marcador del equipo naranja.

«Tú la tenías también, ¿no?», le preguntó Leal a Muriel. Ante ello, la participante le respondió de manera afirmativa. Fue entonces cuando Roberto Leal compartió un dato al respecto. «¿A que no sabíais que es una versión de la canción de Gianluca Grignani?», les dijo. Pero, poco tardaron en dirección en llamarle la atención al sevillano. Pues, el dato que estaba compartiendo no era verdadero.

«Esto no es, ¿verdad?», comentó Roberto Leal. Y es que la organización le estaba hablando por el pinganillo. «No, esta es la siguiente. Para que veáis que yo tampoco lo sabía», comentó el presentador. Pues, había dado un dato de la canción que tenían que adivinar Javier y David. Un divertido momento donde no faltaron las risas.

¿Cuándo se emite ‘Pasapalabra’?

Como comentábamos en líneas anteriores, Pasapalabra se ha convertido en uno de los formatos más vistos de Antena 3. Desde el 2020, Roberto Leal se ha encargado de capitanear el programa, de lunes a viernes. Pues, durante la franja horaria de 20:00 a 21:00 h (una hora antes en las Islas Canarias), es un indispensable entre los espectadores.