Equipo de investigación vivió el pasado viernes uno de sus viernes más polémicos al abordar lo sucedido en La casa de los gemelos y el negocio que se esconde tras los streamers Zona Gemelos, algo que llevó al programa a marcar un 6 % de cuota y reunir a 669.000 espectadores. Este viernes, 16 de enero de 2026, el tema es muy diferente, ya que aborda dos trágicas muertes que sucedió por culpa de un accidente que conmocionó a toda España en el año 2022.

Cuatro años después de aquel terrible suceso hay dos familias que siguen rotas y esperando un juicio que no termina de llegar. Todo ocurrió cuando el cuatro de enero de 2022 cuando una ráfaga de viento hizo que saliera volando un castillo hinchable, provocando la muerte de dos niñas, además de heridas a varios menores que estaban allí dentro disfrutando de una atracción con motivo de la Navidad.

En la actualidad el caso continúa abierto en los juzgados, por lo que Equipo de investigación ha tenido acceso a los informes y al sumario, pudiendo así reconstruir paso a paso lo que allí ocurrió. En ellos se puede comprobar como hubo fallos importantes en la atracción, volviendo a poner el foco en las deficientes revisiones que se hacen desde los ayuntamientos a las atracciones de feria.

No es la primera vez que el programa de laSexta pone el foco en los feriantes, ya que hay muchos casos en los últimos años que ha terminado en accidentes fatales. Todos tenían en común deficiencias en las instalaciones y unas verificaciones que apenas eran un trámite en las que en realidad no se pone atención, con el fin de no poner en aprietos a los feriantes y que las atracciones pudieran funcionar desde el primer día.

En este terrible accidente falleció la pequeña Vera, una niña de Cuatro años que no recibió asistencia rápida en el lugar, por lo que se preguntan si su vida se podría haber salvado. Es la primera vez que acuden a la televisión, siendo una exclusiva del programa de Gloria Serra.

Desde entonces luchan por intentar que la causa no se cierre y se depuren responsabilidades, salpicando a los propietarios de la atracción y a los responsables municipales que dieron luz ver a su instalación. Este tipo de accidentes llevan a que muchos ciudadanos tengan pánico a este tipo de atracciones y prefieran que sus hijos no las utilicen.

Equipo de investigación emite esta noche el reportaje El castillo que no debió abrir, a partir de las 22:30 h en laSexta.