Emma García: emotivas palabras a Ana María Aldón tras su dura entrevista

La presentadora Emma García ha dedicado unas emotivas palabras a Ana María Aldón en Viva la vida tras su dura entrevista. Y es que durante su visita a Déjate querer, dejó titulares que a día de hoy siguen dando que hablar en los programas de Telecinco.

Al empezar el programa del pasado domingo, Emma García visitó a Ana María en su camerino. Posteriormente, compartió con sus compañeros la sensación que le había transmitido su compañera tras unas semanas sin verla, una sensación que a la presentadora le dejó impactada.

“A mí me ha impactado. La he mirado a los ojos y he dicho ‘¿qué hago, pregunto o no dejo de abrazarla?’. He tenido ese sentimiento absolutamente maternal y de protección”, expresó Emma, asegurando que había notado en sus ojos “la tristeza” que no se percibió el sábado durante la entrevista que le realizó Toñi Moreno.

De esta forma, Emma García marcó una directriz, pidiendo que en las preguntas que le fueran a hacer a lo largo de la tarde en el programa hubiera “tacto”. «Yo he visto el estado de Ana María y voy a preguntarle por todo, pero sí os pediría que tengáis cierto tacto», señaló la presentadora de Viva la vida.

Por otro lado, la presentadora agradeció a Ana María Aldón su valentía: «Para mí ha sido una entrevista complicada. Entrevistar a una persona que no se encuentra bien pero quiere responder me ha sido difícil de interpretar», señaló.

Y añadió: «pero he entendido que no estás en tu mejor momento. Pero estás luchando por estar luchadora y guerrera. Has hecho un enorme esfuerzo por estar aquí como colaboradora, podrías no haber venido pero has sido valiente y has dado la cara».