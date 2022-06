Este fin de semana se volvieron a vivir momentos de mucha tensión en el plató de Viva la vida. En esta ocasión, las protagonistas fueron Ana María Aldón y Emma García, después de que la presentadora del programa de Telecinco perdiera la paciencia ante la actitud de la colaboradora.

Ana María Aldón no está atravesando su mejor momento en Viva la vida. La semana pasada, la colaboradora vivió un momento muy complicado durante una conexión, en la que el resto de los colaboradores le hicieron unas preguntas muy incómodas de responder.

Sin embargo este fin de semana, desde el plató, la colaboradora tampoco vivió una tarde fácil. De hecho, debido a su actitud, incluso Emma García llegó a perder los papeles en un momento dado, algo que no suele ocurrir en el programa.

Todo comenzó durante un cruce de acusaciones con sus compañeros, de estar mintiendo o tomándoles el pelo. En ese momento, Ana María Aldón se enfrentó a lo que opinaban sus compañeros del programa de ella. «¿Tenías pocas ganas de escuchar?», le preguntó directamente Emma García, sobre la conexión de la semana pasada.

«Yo te preguntaba, pero tú no me escuchabas, pero sí oías por lo bajini a Isabel Rábago. Y dije: ‘mírala, qué tía’», le recriminó la presentadora, ante el hecho de que durante la conexión, Ana María no respondiera a las preguntas que le realizaban.

Tras negarlo todo, Emma García quiso echarle un cable, pero Ana María Aldón no paraba de interrumpirla, algo que provocó que la presentadora perdiera los nervios: «¡Ana María, que estoy hablando, coño! ¡Joder! Que también quiero que me escuches… Estoy sacándole la cara y pasa de mí y se me pone a hablar», le dijo la presentadora visiblemente molesta.