Emma García, contundente con Ana María Aldón: «Ortega Cano tiene motivos para molestarse»

Ana María Aldón, inevitablemente, se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa del corazón. No solamente por su inesperada entrevista exclusiva a la revista Lecturas, sino también por responder a las críticas tras su participación, como diseñadora, en la Sálvame Fashion Week. Emma García, su compañera en Viva la vida, quiso hablar con ella en directo para aclarar algunos de estos asuntos.

Durante la semana pasada, Gloria Camila no dudó un solo segundo en reaccionar a las declaraciones de Ana María Aldón, en las que dejaba claro que no consideraba que la hija del diestro fuera su amiga. Al ser consciente del revuelo que generaron sus palabras, la colaboradora de Viva la vida quiso ser más explícita:

“Hemos tenido confidencias, pero lo que quise decir es que no tenía el mismo nexo de unión que ella tiene con su padre”, explicó. Además, Ana María Aldón fue más allá: “Hemos tenido muchas vivencias, hemos estado muy unidas. Quizás no me expliqué bien. Puede que no le guste cómo diseño, lo entiendo, pero si fuese al contrario yo hubiese tenido palabras bonitas hacia ella”.

Una de las cuestiones que más se comentó fue que José Ortega Cano estuvo menos tiempo del esperado en El Rocío, algo que llamó poderosamente la atención. Ana María Aldón, al respecto, dijo lo siguiente: “Si le molestan algunas cosas o le ofenden lo hablaremos y le pediré disculpas”. Aun así, los compañeros de Viva la vida terminaron enfadándose con la diseñadora al ver que no respondía a las preguntas relacionadas con su marido, ya que alegaba que no escuchaba bien.

José Antonio Avilés fue el primero en dar un toque de atención a la tertuliana: “Nos estás tomando el pelo”. Raquel Bollo, por su parte, fue mucho más allá: “Llevo yo muchos Rocíos a mis espaldas y el pinganillo se escucha bien”. Todos los tertulianos tenían claro que Ana María Aldón estaba fingiendo que no escuchaba para evitar responder a ese tipo de preguntas.

Emma García, lejos de mantenerse al margen, se ha posicionado junto al resto de sus compañeros. Por si fuera poco, la presentadora de Viva la vida ha querido hacer pública su opinión sobre lo sucedido en el matrimonio: “Creo que Ortega Cano tiene motivos para molestarse”.