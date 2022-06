Alejandra Rubio desvela el motivo por el que María Teresa Campos ocultó su exclusiva a Terelu Campos

La entrevista en exclusiva de María Teresa Campos aún continúa dando qué hablar. Alejandra Rubio se ha sentado en ‘Viva la vida’ y ha destapado la razón por la que Terelu Campos no conocía de su existencia.

La gran presentadora de la televisión dejó a un lado su retiro del foco mediático para tocar los temas más polémicos que la han rodeado en estos últimos años. La periodista respondió a todo lo que se le puso por delante el entrevistador.

Alejandra Rubio ha reaccionado este fin de semana en ‘Viva la vida’ a la exclusiva de su abuela, promovida por Carmen Borrego y de la que Terelu Campos no tenía conocimiento de su existencia. «Ya no es porque se la hiciera Kiko Hernández, es porque no, no creo que a mi madre le hubiera parecido bien que lo hiciera… A mí personalmente me da igual que lo hiciera, pero me molesta por mi madre», asegura la joven.

Alejandra Rubio vuelve a posicionarse junto a su madre en el último conflicto con su tía Carmen Borrego 💥 #VivaLaVida515 https://t.co/ZuQbpn9fJb — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 5, 2022

La influencer ha reconocido que ni su tía ni María Teresa Campos le dijeron a su madre nada sobre la entrevista porque esta no habría querido que se produjera. Además, la tertuliana ha comentado que se ha leído todo lo que comentó la periodista, pero reconoce que ella no hubiera hablado sobre ciertos temas.

«Con lo que menos estoy de acuerdo es con el tema de la adopción de los hijos de Ortega Cano y Rocío Jurado, imagino que todo lo que cuenta ha pasado, no creo que se invente nada, pero ella que no se mete nunca en nada al final es la que provoca el gran escándalo», explica Alejandra Rubio.

La pequeña de las Campos tampoco entiende que su abuela haya concedido esta exclusiva con Kiko Hernández, colaborador de ‘Sálvame’ con el que no mantiene una muy buena relación. «No sé por qué se la ha dado a un señor que se porta mal conmigo y con mi madre, si él tiene tan buena relación con mi abuela y la quiere tanto como dice no permitiría que salieran ciertas cosas en esa entrevista», finaliza la influencer.