Eduardo Casanova sufre una aparatosa caída durante su paso por ‘MasterChef’

Tras ser uno de los concursantes más polémicos de MasterChef Celebrity y dar la nota en Maestros de la Costura, Eduardo Casanova ha vuelto a las cocinas del talent de cocina para ejercer de ayudante y consejero de los concursantes de la edición de anónimos. Su paso por el programa ha estado lleno de risas, pero también ha protagonizado una caída en mitad del plató que podría haber terminado muy mal, ya que no hay que olvidar que es un lugar lleno de cuchillos y otros utensilios de cocina que podría haber provocado un accidente más grave.

Su reencuentro con los jueces ha estado marcado por su paso por el programa de costura (de la misma productora), por lo que las referencias no han faltado. Lo primero que le han recordado es que no llevaba su chaquetilla rosa, algo que ha sorprendido a todos, aunque tiene una explicación. «Ha sido un programa transformador y me he liberado completamente del rosa. Ahora soy un lienzo en blanco donde me cabe todo», ha destacado el actor que volverá a meterse en la piel de Fidel, el personaje de Aída que le hizo popular.

Su labor en el programa era la de dar consejos a los aspirantes, que se enfrentaban a una prueba de lo más especial, ya que debieron hacer su particular cesta de la compra en unas máquinas expendedoras. En ellas, además de snacks y refrescos, también encontraban alimentos como atún, gambas, algunos tipos de carnes y productos mucho más saludables, pero solamente contaban con unas pocas monedas para hacer la compra.

Eso ha provocado que algunos hayan tenido que hacer mezclas imposibles con bebidas isotónicas, tabletas de chocolate, ajetes y algunas piezas de carne o pescado. Una de las que hizo una compra más especial fue Elena, que llevó muchos ajetes, para así compensar la falta de ajos, una jugada que pocos entendieron.

Cuando se acercaron a su puesto, ella desveló que se ha presentado nueve veces al casting, pero no ha sido hasta este año cuando ha conseguido pasarlo. Pero esa no ha sido la pregunta más interesante, ya que Pepe Rodríguez ha querido saber cómo lleva su marido su ausencia durante el tiempo que dura la grabación del talent. Recordemos que los aspirantes viven durante semanas todos juntos en una casa y solamente salen de ella para realizar las pruebas, como si de un Operación Triunfo de la cocina se tratase.

Para Rodríguez esta pregunta era importante, ya que ella misma ha dicho que su marido «es muy activo» en el plano sexual, por lo que esta ausencia podría estar siendo más complicada de lo esperado. Ella, muy divertida, ha desvelado que tiene trucos para evitar «que sea todos los días», explicando que puede pasarse una hora desmaquillándose en el baño o evitar ponerse el pijama delante de él, para así evitar tentaciones.

Eduardo Casanova le ha dejado claro que ella es la que decide si tener o no relaciones, aprovechando para hacer un comentario sobre uno de los ingredientes: «Hazlo cuando te salga del ajete», refiriéndose a la gran cantidad de ajetes que había comprado para su receta.

Tan inquieto como siempre, mientras Pepe y Elena terminaban de charlar, Eduardo ha ido moviéndose por la cocina, encontrándose con una enorme cesta que había en mitad del pasillo, lo que ha provocado que se caiga al suelo. Esta vez no ha sido su culpa, pero el golpe ha sido muy aparatoso.

«Esto no lo vayáis a montar», pedía a todo el equipo, refiriéndose a que cortasen ese momento y no saliese en televisión, pero no le han hecho ningún caso. «Estoy bien, estoy», decía a otra concursante que le miraba preocupada, pero segundos después admitía que se había hecho daño. Por suerte ha quedado en solamente un susto, pero una caída en una cocina podría haber acabado en algo mucho más serio.