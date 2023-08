Ed Sheeran sorprende al vender perritos calientes en una calle de Chicago

Ed Sheeran no deja de sorprender a sus fans. El pasado fin de semana, el artista británico tomó el mando en el restaurante de perritos calientes de Chicago The Wieners Circle el sábado durante su parada en Windy City para su Mathematics Tour.

El icónico puesto de perritos calientes de Chicago es conocido por gritar y lanzar insultos a los clientes, y a pesar de la visita de Ed Sheeran, el personal mantuvo la misma energía para el intérprete de Perfect, a quien también lanzaron todo tipo de insultos.

El artista británico compartió un video a través de su cuenta Instagram el sábado, del rato que pasó trabajando en The Wieners Circle. En el vídeo, se puede ver como el cantautor británico se rie durante su turno mientras los empleados le gritaban a él y a sus fans.

Serving up some fun in Chicago 🌭 @TheWienerCircle

Mientras el artista repartía perritos calientes, los empleados le lanzaban insultos y la multitud de fans se agolpaba en la puerta para tener la oportunidad de conocerlo. Ed Sheeran no podía dejar de reírse, tal y como se ve en el vídeo.

«Serví perritos calientes en @wienerscircle hoy», subtituló el video el artista británico. «Me encantó. Nos vemos en el estadio esta noche x», concluyó, tras haber colgado el cartel de sold out en el emblemático recinto de Chicago.

Por su parte, The Weiners Circle también publicó una foto y escribió : «Nuestro nuevo aprendiz @edsheeran tiene mucho que aprender. Es demasiado correcto y amigable. Ayer fue salvaje cuando apareció para su turno», escribieron desde la cuenta del puesto de perritos calientes bajo la foto a través de sus redes sociales .

Yesterday was wild when ⁦@edsheeran⁩ showed up for his shift

— The Wieners Circle (@TheWienerCircle) July 30, 2023