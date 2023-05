Ed Sheeran desvela cuál es su canción favorita de ‘Subtract’

Ed Sheeran continua celebrando el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Subtract. Un disco formado por 14 canciones, a través de las cuales el artista británico muestra su lado más vulnerable tras haber vivido un año muy complicado; y cierra una etapa en su carrera, poniendo fin a su era Mathematics.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Ed Sheeran se sentó a charlar con Matt Wilkinson, en un encuentro para Apple Music, en el que también estuvo presente Aaron Dessner de The National, con quien trabajó en su nuevo trabajo discográfico.

«Es totalmente diferente a cualquier otra forma en la que haya trabajado antes», explicó Sheeran sobre haber trabajado junto a Dessner. «Viene con un producto terminado y dice: ‘Escribe lo que sientes’. Y no hay nada como, ‘Oh, esa línea suena un poco rara’ o esto. Escribes el cerebro en la página y la canción está lista. Y luego entras y básicamente lo formas. Y en todo caso, nos despojamos más de las grabaciones que envió», explicó.

