Ed Sheeran presenta ‘Subtract’, el disco más emotivo de su carrera

Ed Sheeran presenta este viernes 5 de mayo Subtract, su nuevo trabajo discográfico. Un álbum que se ha posicionado como uno de los discos más importantes de la carrera del artista británico, pues es su trabajo más personal hasta la fecha.

Tras confesar que el 2022 había sido el año más duro de su vida, Ed Sheeran pone punto y final a la era de Mathematics con Subtract, un disco en el que comenzó a trabajar hace una década, en el que tras una serie de tragedias personales decidió dar una vuelta al disco e incluir canciones compuestas en los últimos meses, entre ellas Eyes Closed, Boat o Salt Water.

Con este disco el artista británico vuelve a sus orígenes musicales. Un disco que nace del dolor que ha atravesado en el último, donde ha sufrido varias pérdidas importantes, entre ellas las de dos de sus mejores amigos, así como noticias tan dolorosas e impactantes como el tumor que detectaron a su mujer cuando estaba embarazada de su segunda hija.

Formado por un total de 14 canciones, se presenta como uno de los grandes lanzamientos discográficos de este año a nivel internacional, siendo el séptimo álbum de estudio de Ed Sheeran, y con el que pone el cierre a su pentalogía discográfica.

A principios de marzo, Ed Sheeran compartió una reflexión muy personal junto al anuncio de su nuevo disco, donde desvelaba cómo había sido el proceso de creación del álbum, y cómo había influido en él la etapa personal tan complicada que había atravesado.

«Estuve trabajando en Subtract durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto (…). Luego, a principios de 2022, una serie de acontecimientos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte», explicaba el artista.

Para Ed Sheeran, Subtract ha sido su mejor terapia. En palabras del propio artista: «Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, solo escribí lo que saliera. Y en poco más de una semana reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros».

