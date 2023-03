Ed Sheeran lanza ‘Eyes Closed’ como primer adelanto de su próximo disco

Ed Sheeran continúa ultimando detalles ante el próximo lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico. Subtract verá la luz el próximo 5 de mayo y se presenta como uno de los disco más importantes de la carrera del artista británico.

Este viernes 24 de marzo ha visto la luz el primer adelanto del disco. Bajo el título de Eyes Closed, es una canción que esconde una cruda historia personal sobre el año más complicado de la vida del artista británico, que él mismo ha querido desvelar.

Tras confesar que el 2022 fue el año más duro de su vida, Ed Sheeran pone punto y final a la era de Mathematics con su próximo disco, un disco compuesto a lo largo de los 10 últimos años, en el que también hay canciones compuestas en los últimos meses, entre ellas Eyes Closed.

Eyes Closed is out everywhere now 💙 Watch the official video on YouTube 🎥 https://t.co/lLQMtbTlBP pic.twitter.com/ykxXNXJha7

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) March 24, 2023