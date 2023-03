Ed Sheeran explica la historia que hay detrás del primer single de ‘Subtract’

Ed Sheeran se encuentra ultimando detalles ante el próximo lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico. Subtract estará disponible a nivel global a partir del próximo 5 de mayo y se presenta como uno de los trabajos más importantes de la carrera del británico.

Tal y como él mismo ha confesado, ha estado trabajando en este nuevo álbum durante los últimos 10 años. «Llevaba una década trabajando en Subtract, intentando esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debía ser. Entonces, a principios de 2022, una serie de acontecimientos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en definitiva, mi forma de ver la música y el arte», explicó.

Una serie de canciones que son el resultado de un arduo trabajo y numerosas experiencias vividas. De hecho, uno de los sencillos más personales que se presenta en este nuevo trabajo ha sido bautizado bajo el título de Eyes Closed, el cual verá la luz el próximo 24 de marzo. Una canción con la que Ed Sheeran nos transmitirá a través de sus versos el dolor que supone una pérdida irreparable.

«Esta canción es sobre perder a alguien, sentir como cada vez que sales y esperas tropezarte con ellos, y todo te recuerda a ellos y cosas que hicieron juntos. A veces tienes que salir de la realidad para adormecer el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas te traen de vuelta a ella», comienza explicando. «El azul era el color de Jamal, pero ahora es todo lo que siento. Y supongo que la música ayuda a sanar, así que estoy bailando con los ojos cerrados para tratar de superarlo», agrega.

Recordemos que Jamal Edwards se convirtió en una pieza indispensable en el despegue profesional del artista. Por ello, su fallecimiento ha sido algo que lo marcó profundamente. «Realmente no creo que me hubieran permitido atravesar ciertas puertas si no hubiera sido por Jamal. Se trataba simplemente de encontrar personas y mostrarles nuevas oportunidades, en un momento en que la industria se basó principalmente en Londres», admitió el cantante en su momento.