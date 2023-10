Ed Sheeran lanza una advertencia a la Super Bowl por si quieren contar con él en alguna edición

Hace tan solo unos días el mundo entero era conocedor del nombre del artista que protagonizará el próximo show del intermedio de la Super Bowl. Uno de los espectáculos más vistos del año a nivel global donde Usher puso fin a los numerosos rumores que se han creado durante los últimos meses y por el que Ed Sheeran ha hablado.

Antes de que se hiciera oficial el nombre del artista de 44 años, las listas de apuestas apuntaban a celebridades como Miley Cyrus, Harry Styles, Ed Sheeran o, incluso, Taylor Swift como los próximos protagonistas del evento, pero nada más lejos de la realidad.

En una entrevista junto a Andy Cohen en Sirius XM, el artista británico rompió su silencio respecto a una posible participación futura en la Super Bowl. «Creo que esa sería la única forma en la que podría hacerlo, uniéndome a alguien más», comenzó explicando. «No tengo ese dinamismo. Todos esos artistas increíbles… Yo no soy así. No voy a tener bailarines en el escenario. No voy a tener fuegos artificiales y esas cosas», declaró.

Asimismo, a pesar de haber tenido una de las giras mundiales más exitosas de los últimos tiempos y contar con millones de fans en todo el mundo, el británico afirma que cree que nadie acudiría a verlo. Sheeran señala que su puesta en escena difiere mucho de la presentada por estrellas de la talla de Shakira, Beyoncé, Bruno Mars o Rihanna.

Una negativa clara a realizar un show inédito por su parte, pero no a hacerlo como una colaboración junto al artista principal del evento. Sea como sea, el intérprete de Shape Of You continúa conquistando a su público con su forma de hacer música y sus nuevos proyectos, entre ellos, su nuevo disco, Autumn Variations.