Ed Sheeran presenta ‘Autumn Variations’, su segundo lanzamiento discográfico de 2023

Este viernes 29 de septiembre ha visto la luz Autumn Variations, el nuevo disco de Ed Sheeran. Un disco que el artista británico anunció por sorpresa, pues tras el lanzamiento de Subtract el pasado mes de mayo, sus fans no se esperaban un nuevo lanzamiento discográfico tan pronto.

Compuesto por un total de 14 canciones, a través de sus nuevas letras, Ed Sheeran ha realizado exploración de las emociones «del amor, el desengaño sentimental, la depresión y la soledad». Un álbum que llega tras el éxito de Subtract, el álbum más personal y triste de su carrera, debido a que el artista británico estaba atravesando una racha complicada.

En cuanto a la inspiración a la hora de crear su nuevo disco, en palabras del propio artista: «El pasado otoño descubrí que tanto mis amigos como yo estábamos atravesando muchos cambios en nuestras vidas. Después del calor del verano, las cosas o bien se calmaron o se vinieron abajo, llegaron a un punto crítico o implosionaron».

Autumn is finally here! 🍂🧡 Autumn Variations, the brand new album is OUT NOW! Watch American Town live acoustic on YouTube 🎥

