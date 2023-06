Ed Sheeran y Shawn Mendes sorprenden con un dueto inesperado en Toronto

Ed Sheeran continúa con su nueva gira internacional. Tras el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Subtract, el artista británico se ha embarcado en el Mathematics Tour, una gira en la que de momento, no ha incluido a España.

Durante su último concierto, realizado en la ciudad canadiense de Toronto, el artista británico sorprendió a los asistentes del show. ¿De qué forma? Subiendo al escenario a Shawn Mendes, con quien mantiene una gran amistad desde hace muchos años.

Aprovechando que Shawn Mendes es canadiense, y que desde que decidió tomarse un descanso para priorizar su salud mental, el artista pasa más tiempo en su país natal, Ed Sheeran quiso que estuviera presente en su último concierto.

De esta forma, a pesar de que Shawn llevaba más de un año sin subirse a un escenario, no dudó en aceptar la propuesta de su amigo, y en pedirle interpretar su tema Lego House. «Solo si cantamos una tuya también», le respondió Ed Sheeran a su propuesta.

Dicho y hecho, los dos artistas, acompañados por sus inseparables guitarras y subidos en una plataforma giratoria, interpretaron juntos Lego House, el tema del artista británico, así como también There’s Nothing Holding Me Back, uno de los mayores éxitos del artista canadiense.

Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en llenarse de vídeos del momento tan especial que protagonizaron ambos artistas sobre el escenario, donde una vez más demostraron la gran amistad que les une desde hace años.

Después de cancelar su gira internacional debido a problemas de salud mental, el artista canadiense se mostró radiante sobre el escenario. Un momento que quedará para el recuerdo de todos los presentes en el concierto, quienes además esperan que Shawn Mendes anuncie próximamente su regreso a los escenarios.

