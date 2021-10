Las cosas de palacio van despacio, y sino, que se lo digan a Ed Sheeran. El músico británico presenta este viernes ‘=’ (Equals), su cuarto álbum de estudio. Un disco con el que vuelve a demostrar que aunque la espera ha sido larga, ha merecido la pena.

En un momento en el que la industria musical fomenta el consumo de la llamada ‘fast music’, de feautings a calzador y de canciones que tras unas semanas en lo más alto de las listas de éxitos caen el olvido, por suerte todavía quedan artistas como Ed Sheeran.

El británico se toma sus tiempos. No corre, tampoco tiene prisa en lanzar nuevos discos, ni tampoco nuevas canciones. Pues a pesar de haberse convertido en una estrella mundial (en 2018 fue el artista que más dinero ganó en un año), se toma la música de la misma manera que cuando cantaba en la calle. Y ahí reside gran parte de su éxito, en hacer canciones por amor a la música, no por las cifras.

= (equals) is out now. This is my favourite album I’ve made, I’m so proud of it. Thank you to all the wonderful people who worked on it with me. To the fans, I hope you love it as much I do, it’s been a long journey to this point. Have a fantastic weekend xx pic.twitter.com/s8mQ1pLKYj — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) October 29, 2021

De este amor a la música nace ‘=’, su nuevo disco, siendo probablemente el álbum más completo de su carrera. A través de las 14 canciones incluidas en él, Ed Sheeran no solo vuelve a demostrar su indudable talento como músico y compositor, sino que además, demuestra su versatilidad de principio a fin.

En ‘Equals’, nos encontramos con todo tipo de melodías y estilos musicales. Canciones que recuerdan a los inicios del británico en la música, como ‘First Times’, donde predomina el sonido de las guitarras, pero también canciones como ‘Tides’, donde las guitarras, baterías y el rock and roll se llevan todo el protagonismo.

Durante casi los dos últimos años que se tomó de descanso, Ed Sheeran se propuso innovar tanto en estilos como en sonidos, algo que se hace evidente en canciones como ‘Shivers’ y ‘Bad Habits’, con un sonido mucho más electrónico del que tiene acostumbrados a sus fans. Tampoco falta el pop, en ‘Overpass Graffiti’, baladas a piano como ‘The Joker and the Queen’, e incluso el sonido de un ukelele en ‘Sandman’.

= (equals) out at midnight everywhere. I’m obviously still in covid isolation but please let me know what you think when it’s out. It’s the most proud of ever been of a price of work and I can’t wait for you all to hear it. pic.twitter.com/9WlnRzU0jt — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) October 28, 2021

Una de las sorpresas del disco llega con ‘2step’, un tema que recuerda a figuras estadounidenses cuyo máximo apogeo tuvo lugar en los 2000, como Justin Timberlake o Eminem. Y la probablemente la canción más emotiva del disco, ‘Visiting Hours’, dedicada a uno de sus mejores amigos, fallecido hace unos meses.

Por otra parte, este disco el resultado del crecimiento tanto personal como profesional de Ed Sheeran durante los dos últimos años. A través de ‘=’, el británico habla de cuestiones vitales como su existencia o la pérdida de un ser querido, también de su mujer, e incluso de su hija. Un álbum mucho más maduro y reflexivo que los anteriores, que muestra una nueva faceta del artista.

“= (Igual) ya está disponible. Este es mi álbum favorito de los que he hecho, estoy muy orgulloso de él. Gracias a todas las personas maravillosas que trabajaron conmigo. Para los fans, espero que les guste tanto como a mí, ha sido un largo viaje hasta este punto. Que tengáis un fantástico fin de semana. Besos” escribió en sus redes tras el lanzamiento del disco.