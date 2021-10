Ed Sheeran ha regresado a la industria musical y lo está haciendo por todo lo alto. El artista británico se encuentra actualmente en plena promoción internacional de sus nuevos adelantos musicales, canciones que formarán parte de su próximo álbum de estudio, ‘=’. Sin embargo, ha sido en una de sus entrevistas para la radio pública de Países Bajos NPO Radio 2, cuando el cantante ha soltado la bomba.

Sin previo aviso y con la Navidad a la vuelta de la esquina, Ed Sheeran confesaba que la pasada Navidad de 2020 recibió una llamada telefónica del mismísimo Elton John. De forma divertida y, viendo que ya no había marcha atrás, Sheeran desvelaba que directamente fue Elton quien le preguntó si quería trabajar en una canción con él.

«Tengo 74 años y todavía tengo hits, ¡esto es genial! Quiero hacer otra canción navideña, ¿quieres hacer una conmigo? «, dijo el británico recordando las palabras de Elton John. Y es que, tras el inesperado fallecimiento de una amigo muy cercano a él, Ed Sheeran ve la vida desde otra perspectiva.

«Me conmovió cómo las cosas pueden cambiar de un día para otro», explicaba. «¿Por qué no hago una canción navideña con Elton John ?, Puede que no esté aquí mañana. Esta será una forma fantástica de celebrar la Navidad «, declaraba recordando el momento. Pero, eso no es todo, lo que se suponía que iba a ser solamente un tema, acabó con la composición de tres canciones donde ambos artistas han unido su talento.

Al parecer, Ed visitó la casa de Elton y allí, en el estudio de grabación, se pusieron manos a la obra. Además, todo ha sido arropado por el compositor y productor Steve Mac que, por ejemplo, que se unió a la producción de la canción. Sin lugar a duda, un anuncio que ha sorprendido a todos y que traerá como resultado algunas de las mejores colaboraciones de la industria musical.