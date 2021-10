A tan solo unos días del lanzamiento de su nuevo disco, ‘=’, Ed Sheeran ha iniciado una estrategia de marketing nunca vista para promocionar su quinto álbum de estudio, que como de esperar, ha tenido una gran acogida entre sus fans.

El artista británico ha escogido la plataforma Youtube Shorts, para lanzar 14 cortos, de las 14 canciones que incluirá su nuevo disco ‘=’. De esta forma, a través de estos vídeos se puede intuir de que hablará cada una de las canciones del álbum.

Una idea muy original, con la que el músico vuelve a demostrar su creatividad y no solo a la hora de hacer canciones, sino también de crear estrategias con las que tras más de una década en la industria musical, sigue sorprendido a sus fans.

Equals is out this Friday, but if you head to Ed’s @YouTube channel now you can get a sneak peek of EVERY track on #YouTubeShorts. Get creative and share your videos using #SheeranShorts and Ed will pick his favourites to win some custom signed artwork 🦋https://t.co/ZC4vzMN9HS pic.twitter.com/j6povj2bBI

— Ed Sheeran (@edsheeran) October 25, 2021