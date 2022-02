Uno de los artistas más escuchados del planeta es Ed Sheeran, quien no para de sorprendernos con el don que tiene. Y es que, para él, los límites entre los diferentes géneros musicales no existen. El predominante artista de pop se ha atrevido a componer temas de rap, rock, música electrónica y ahora, también sumamos el emo-punk.

En esta ocasión, el artista británico ha contado en la producción y colaboración de su nuevo tema, con la ayuda de Bring me The Horizon. La fusión de sus diferentes estilos, además de sus voces, consiguen complementarse a la perfección en una versión de estudio de la canción de ‘Bad Habits’, colaboración que ya estrenaron en los ‘BRITs 2022’.

Ed Sheeran y Oliver Sykes nos brindan una oda a las guitarras, con esta nueva versión del primer sencillo de ‘Equals’, y que probablemente tenga una continuación.

Hace unos meses, el propio artista confirmaba que, para este nuevo proyecto, tenía previsto elaborar un disco por su cuenta, totalmente solitario. De esta manera, tendría la oportunidad de mostrar quién era a los 30 años.

Queda claro que, el mismo se encuentra en una nueva etapa musical donde no teme a enfrentarse a ningún género, tal y como nos ha demostrado. Aunque a pesar de los años, los desafíos y los retos, para él, no hay nada más bonito en la música que compartir los sentimientos que inspiran una canción.

El propio cantante fue el encargado de iniciar una gala donde su nombre fue uno de los protagonistas de la noche. El intérprete de ‘Shape of You’, acudiría al escenario para interpretar junto a su amiga Taylor Swift, ‘The Joker And The Queen’. Y, seguidamente, tras el visionado de un vídeo en el que se hacía un repaso sobre los grandes éxitos de su carrera, el conocido artista recogió el galardón que le reconocía como mejor compositor del año.