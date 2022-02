Quien avisa no es traidor, y Ed Sheeran ya advirtió que este año vendría cargado de nueva música y grandes colaboraciones. Como ya adelantó en ‘BRIT Awards 2022’, el artista británico confesó que su amiga, Taylor Swift, sería la elegida para interpretar junto a él ‘The Joker And The Queen’, en un remix muy esperado por todos sus fans.

Unos días después de estas confesiones, el intérprete de ‘Shape of You’ ha conseguido volver a convertirse de nuevo en tendencia mundial con el remix de este tema. Porque el propio videoclip se ha regrabado, respecto a la versión original donde aparece ‘Equals’, ahora dará un paso adelante la intérprete de ‘All Too Well’.

Las redes sociales se hicieron eco de la noticia con el estreno del teaser en la gala de los ‘BRITS 2022’ donde se confirmaba la llegada del ansiado tema. Ambos artistas dan continuación a la historia que comenzaron en ‘Everything has changed’.

🚨| @EdSheeran confirms the remix for «The Joker And The Queen» is out this Friday with @taylorswift13pic.twitter.com/FgmA1izdDd — The Swift Society (@TheSwiftSociety) February 8, 2022

Ed Sheeran confirmaba la llegada de la nueva colaboración, aunque esta vendría acompañada de videoclip incluso. Y es que es un tema muy especial para ambos, por ello, han querido cuidar hasta el mínimo detalle.

Para los más despistados, ‘The Joker And The Queen’, habla de un amor único, el cual no comprende como ha sido correspondido: “Y sé que podrías enamorarte de mil reyes” canta el artista británico.

Después de una eterna espera, 9 años después tenemos el privilegio de poder volver a disfrutar de los dos en una colaboración que tiene mucha historia detrás. Además el videoclip vuelve a contar de nuevo con los mismos actores que ya les representaron en el tema que Taylor Swift incluyó hace una década en su álbum, ‘Red’.

Los afortunados son, Ava Ames y Jack Lewis, vuelven a representar a la pareja chico chica a la que el destino parece haber separado con el paso del tiempo, hasta el punto de alejarse por otros aspectos como la universidad. Aunque, ¿Qué puede vencer al amor? Ni siquiera la imagen que podamos tener de uno mismo. Dijeron que segundas partes nunca fueron buenas pero esta es, sin duda, ¡una de las excepciones!