Ed Sheeran confirma que habrá una versión en vivo de su nuevo álbum y estos son los detalles

El próximo 29 de septiembre verá la luz Autumn Variations, el nuevo disco de Ed Sheeran. Un disco que el artista británico anunció por sorpresa, pues tras el lanzamiento de Subtract hace apenas unos meses, sus fans no se esperaban un nuevo lanzamiento discográfico tan pronto.

A pesar de que el artista británico ha querido mantener en secreto la mayoría de los detalles de su nuevo disco, poco a poco se van conociendo novedades. Y recientemente ha revelado que habrá una versión en vivo del disco, grabado de una manera muy peculiar.

«Hice algunos conciertos pop up sorpresa en las casas de fans, grabando en secreto un álbum en vivo de Autumn Variations donde cada canción se graba en una sala de estar de fans diferente, pero todo fue una sorpresa total», desvelaba el artista recientemente.

Ed Sheeran se centró en cómo grabó la canción Wake me Up: «Llegamos a la casa de @kariconaway al final del día, e instantáneamente supe que iba a ser divertido. Tenían gatos, brazaletes de la amistad y algunas bebidas de frutas para empezar», explicó.

«Una vez que toqué la canción de Autumn le dije que se viniera de gira, y cuando fui a su habitación vi un piano. Me preguntó si podía tocar y le dije ‘no realmente, pero voy a tocar un poco Wake Me Up’, así que aquí estoy tocando Wake Me Up, para todos los fans de Plus», añadió.

Habrá que esperar al próximo 29 de septiembre para escuchar el nuevo disco de Ed Sheeran. Un disco que será su segundo lanzamiento discográfico de este año, tras el éxito de Substrac, el álbum más personal de su carrera en la música.