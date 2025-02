El pasado martes 18 de febrero, los espectadores de GH DÚO 3 pudieron disfrutar de una nueva gala. De esta manera tan concreta, además de conocer el nombre del nuevo salvado de la semana, también pudimos ser testigos de un tenso enfrentamiento en plató. Las protagonistas no fueron otras que Carmen Borrego y Alexia Rivas. Las dos colaboradoras de televisión están constantemente enfrentadas como consecuencia de la participación de José María Almoguera en el concurso que se desarrolla en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Como es evidente, Carmen Borrego defiende de manera incondicional a su hijo, mientras que la periodista tiene cada vez más claro que Almoguera no está aportando absolutamente nada al reality. Durante toda la noche, ambas dejaron claro sus distintos puntos de vista sobre este tema. Pero todo fue a más cuando se emitieron varias imágenes del acercamiento entre Álex Ghita a Maica.

Los colaboradores que se encontraban en el plató de GH DÚO 3 decidieron comentar los pasos del entrenador personal con la modelo. Muchos estaban convencidos de que se trataba de pura estrategia por parte del que fuese novio de Adara Molinero para tratar de hacerse un hueco en la oficial. Cuando Alexia Rivas quiso compartir su opinión sobre este asunto, acabó provocando que Carmen Borrego estallase como nunca. «Yo veo más pasión en Álex y Maica que en José por María», comentó la periodista. De esta forma, y sin ningún tipo de apuro, quiso comparar la relación que ha surgido en GH DÚO 3 entre el nieto de María Teresa Campos y María ‘La Jerezana’ con la que podría estar surgiendo entre Álex y Maica. Un gesto que, evidentemente, no sentó para nada bien a la hermana de Terelu Campos, que no dudó un solo segundo en hacérselo saber en directo.

«Ya no tienes credibilidad, porque cuando siempre vas contra la misma persona y te da igual el argumento pierdes credibilidad», aseguró la hija de María Teresa Campos, visiblemente cabreada. La cámara no dudó en mostrar la imagen de Alexia Rivas, mientras podíamos escuchar cómo Carmen Borrego continuaba hablando. Fue entonces cuando oímos cómo la madre de José María Almoguera lanzó una advertencia a la periodista: «Ten cuidado, compañera. ¡Ten cuidado!».

Alexia Rivas, por su parte, no dudó en aprovechar la ocasión para defenderse, ya que su compañera había decidido acusarla de no tener credibilidad. Algo que no estaba dispuesta a consentir, ni mucho menos: «Tienes más tú, que se tu hijo. ¿A quién vas a defender? Pues a tu hijo», aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, Rivas fue mucho más allá: «A ver la credibilidad que vas a tener tú. Cuando eres madre no tienes que defender todo lo que hace tu hijo, que a mí mi madre también me critica». A pesar de todo, no fue el único enfrentamiento que tuvieron a lo largo de la gala. Un claro ejemplo lo encontramos cuando se supo que el salvado de la noche fue José María Almoguera.

«Muy a mi pesar», alcanzó a decir Alexia Rivas, provocando una nueva reacción por parte de Carmen. Para evitar entrar en bucle, la periodista quiso pararle los pies en directo: «Carmen, respeta mi opinión. Vengo a colaborar y a dar mi opinión. Si no te gusta, no la escuches, pero es mi opinión». La hermana de Terelu Campos quiso responder: «Tu opinión siempre es despreciativa y creo que no tienes que despreciar a nadie. Es mi opinión y es tan respetable como la tuya, querida compañera. Sé cómo eres».