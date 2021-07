Es probable que Dua Lipa y BLACKPINK estén tramando realizar una segunda colaboración, tal y como sucedió ya con Ed Sheeran y BTS. Al menos, eso es lo que se ha dado a pensar después de que la artista británica publicar una fotografía junto a Jennie, una de las integrantes del grupo de K-pop.

«Un vistazo a mi semana» escribía la cantante en el pie de foto de la última publicación que ha realizado en su Instagram, la cual ha provocado bastante revuelo entre sus seguidores. En ella aparecía un carrusel de diversas imágenes, entre las cuales se encontraba un selfie delante de un espejo junto a la cantante de K-pop, lo que ha provocado que salten las alarmas por una posible colaboración.

Ante esto, en las cabezas de millones de seguidores, tanto de la artistas como del grupo femenino no cabe ninguna duda: habrá sucesor de ‘Kiss and make up’. No obstante, ninguna de las artistas o sus representantes se han pronunciado al respecto, por lo que por ahora se sigue careciendo de una confirmación oficial. Aún así, el rumor ha corrido como la pólvora, pues en tan solo una hora la publicación superó el millón de interacciones.

Además, estas especulaciones se han visto aumentadas por la presencia de la mitad de BLACKPINK en la ciudad de Los Ángeles con el fin de seguir trabajando en la creación de su música. Pues así lo confirmó su discográfica, YG Entertainment, y desde entonces, los rumores no han cesado de circular.

Por otro lado, otro de los factores que han provocado el aumento de los rumores se debe a que hace unos días pudimos ver a Dua Lipa encerrarse en el estudio para poder comenzar su nuevo trabajo, denominado en las redes como DL3. Por ello, las posibilidades de ser posible una colaboración entre las coreanas y la británica son muy amplias, y de ser así, seguro que no defraudará.