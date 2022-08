No es ningún secreto que, con el paso del tiempo, Drake se ha convertido en uno de los artistas que más éxito ha cosechado en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los que no se pierden ni uno solo de sus lanzamientos. ¡Siempre sabe cómo dejar sin palabras a sus seguidores!

Recientemente, Drake está en el ojo del huracán. En esta ocasión, por algo que nada tiene que ver con su música sino con Dennis Graham, su padre. ¿El motivo? Éste no dudó un solo segundo en tatuarse la cara del artista en el brazo derecho. Algo que, desde luego, consiguió dejar sin palabras al intérprete de One Dance.

Como era de esperar, Drake no ha dudado en tirar de ese humor que le caracteriza. Por lo tanto, ha mostrado cierto rencor ante este inesperado tatuaje. Tanto es así que ha querido compartirlo en su perfil oficial de Instagram para hacer partícipes a todos sus seguidores de la inesperada decisión que había tomado su padre.

La publicación en la conocida red social ya ha superado el medio millón de “me gusta”. Además, ha recibido un gran número de comentarios, entre los que destacan el de DJ Popcaan o, incluso, el cómico Druski. Muchos han sido los que no han querido dejar pasar la oportunidad de hacer saber a todos lo que pensaban de ese tatuaje.

Y es que en el diseño en cuestión podemos ver a un Drake no solamente serio, sino con cierto toque desafiante. Destaca, sobre todo, por esa mirada fija a la par que ojerosa. Lejos de que todo quede ahí, el cantante no dudó un solo segundo en añadir un mensaje a la publicación, para hacer más hincapié en lo sucedido.

“Estaba aquí pensando en: ‘¿Por qué haces esto? Somos familia’”, escribió Drake. Como era de esperar, Dennis Graham respondió a su padre: “Tuve a 16 personas tratando de arreglar esto, me están haciendo daño. Te quiero y te echo de menos”. Sin duda estamos ante una sorpresa que, desde luego, el artista será incapaz de olvidar.