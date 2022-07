Drake, streamer por un día y pierde millones de dólares apostando en directo

Drake se ha sumado a la última tendencia de Twitch. El artista canadiense ha sido muy criticado en las últimas horas, al protagonizar una peligrosa tendencia que está haciendo que la plataforma de streaming se esté planteando cambiar sus normas.

Esta tendencia, muy popular desde hace unos meses, se trata de realizar unos directos en los que los streamers se dedican a apostar grandes cantidades de dinero delante de sus fans, sin tener en cuenta si son mayores de edad o no, y en muchos casos, estas personas son menores de edad.

Mediante una colaboración pagada con Stake, un casino online que trabaja con criptomonedas, Drake retransmitió en directo desde su canal de Twitch una ruleta, donde la única advertencia que había era un «+18». Sin embargo, no había ninguna forma de frenar que no participasen menores de edad.

First big win of the night 💰

Let’s go! 💪

Stake Vs @Drake 2 https://t.co/tdJdzH3zC7 📺 pic.twitter.com/oh93ZnjbcC

— Stake.com (@Stake) July 12, 2022