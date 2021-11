Llega el viernes y con ello el último capítulo de la semana de ‘Dos vidas’. Tras el capítulo del pasado jueves, en el episodio 206 que se emite este 26 de noviembre, la trama en la serie estrella de las tardes de Televisión Española se complica aún más.

El nuevo episodio de ‘Dos vidas’ que se emite este viernes, Julia se arma de valor y a pesar de su sentimiento de culpa, que ni siquiera le deja dormir, por fin se decide y acude a visitar a Tirso al hospital, que todavía se encuentra en un estado grave.

Por otra parte, Julia ya se encuentra preparada y totalmente dispuesta a terminar la conversación que les quedó pendiente la noche del accidente. La joven se decide a preguntarle a Tirso si todavía quiere estar con ella, y la reacción de Tirso es totalmente inesperada.

Por otro lado, Ribero y Cloe, descubren que siguen teniendo puntos de vista muy diferentes sobre su relación. Mientras que él está aterrado ante la posibilidad de poder volver a sufrir por amor, ella parece que está totalmente dispuesta a arriesgarse.

Por otro lado, Carmen se siente muy feliz ahora que tiene el apoyo del padre de Patricia. Los prometidos no obstante, no saben si deben incluir o no a Ventura en la lista de los invitados, o si por el contrario, es mejor mirar por el bien de la familia. Además, Inés se ve en un callejón sin salida y por ello decide romper su relación con Ángel, para así parar el chantaje de Patricia.

