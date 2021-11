No es ningún secreto que ‘Dos vidas’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más nos está sorprendiendo. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 204 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Patricia se había propuesto recuperar a Francisco.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 205 de ‘Dos vidas’. Es entonces cuando hemos visto cómo la vida de Tirso, después de la gravedad del accidente, pende de un hilo. Aunque ha tratado de vencer sus miedos, lo cierto es que Julia ha sido absolutamente incapaz de verle.

Por ese mismo motivo no tarda en recurrir a Leo, ya que confía en que él puede averiguar lo que está sucediendo. Es evidente que el periodista se está portando verdaderamente bien en esta complicada situación. De ahí que la joven se esté planteando la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva, aunque Diana piense lo contrario.

DIRECTO 🔴| Erik pide respuestas a Tirso sobre la huida de su madre del pueblo… Creo que es el momento de decir la verdad Tirso. 😣 ➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/Lk2QBe9bK8 — RTVE Series (@SeriesRTVE) November 24, 2021

Cloe y Ribero, a pesar de las circunstancias, están cada vez más unidos. Ahora bien, el joven ¿podrá ser capaz de desvelar el verdadero motivo por el que decidió no regresar a Berlín? Viajamos a Río Muni y somos partícipes de cómo Víctor termina reprochando a Carmen una cuestión muy concreta.

Estamos hablando del desinterés que está mostrando respecto a los preparativos de la boda. Es entonces cuando la hija de don Francisco reprocha al hijo de Ventura que no sea capaz de entender lo que está pasando entre la separación de su padre, las elecciones al Círculo de Empresarios y, sobre todo, el mal momento que está pasando la fábrica.

Inés, por su parte, es absolutamente consciente de que debe convencer a Víctor para que invite a Patricia a la fiesta. De no conseguirlo, la malvada mujer podría dar a conocer su relación con Ángel y eso es algo que no puede permitir. La invitada sorpresa por fin ha llegado.