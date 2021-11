No es ningún secreto que ‘Dos vidas’, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido dejar sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores. El pasado lunes 22 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 202 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Patricia había tomado la decisión de enfrentarse a Inés.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 203 de ‘Dos vidas’. Es entonces cuando observamos que, en Robledillo, el fortísimo accidente de Tirso ha supuesto un duro revés entre los vecinos. Lejos de que todo quede ahí, sabemos que el pronóstico es mucho más grave de lo que se esperaba.

Al conocer estas terribles noticias, la culpabilidad de Julia va en aumento. Lo cierto es que Leo no ha dudado un solo segundo en aprovechar esta oportunidad para apoyarla. A pesar de que está haciendo lo mejor posible al respecto, Diana reconoce que no se fía en absoluto del periodista. ¡Y no es para menos!

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo Erik y Elena continúan al pie del cañón en el hospital. Es entonces cuando la doctora ha dejado que Elena pueda entrar a ver a su amigo, algo que supone un grandísimo impacto para ella. Viajamos a Río Muni y somos partícipes de cómo Inés ha logrado convencer a Ventura.

¿Para qué? Para que, de una vez por todas, Patricia se instale en su casa. Esta inesperada maniobra ha hecho posible que Carmen se ponga en alerta. Y es que la hija de don Francisco está cada vez más convencida de que Patricia está jugando a dos bandas. ¿Es cierto? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.