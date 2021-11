No es ningún secreto que poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Dos vidas’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más no está sorprendiendo. El pasado viernes 19 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 201 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Tirso había sido herido de gravedad.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 202 de ‘Dos vidas’. Es entonces cuando somos partícipes de cómo la simple presencia de Leo ha conseguido aliviar a Julia en unos durísimos momentos. Recordemos que se siente culpable del brutal accidente que ha sufrido Tirso.

Diana, por su parte, ve con cierto temor que esta desgraciada situación haga que Leo y Julia vuelvan a darse una nueva oportunidad. Ella no está dispuesta a permitirlo, ya que no cree que el periodista tenga buen corazón después de todo el daño que ha hecho, durante tanto tiempo, a su hija.

DIRECTO 🔴| A la hora de la verdad la quien viene a la mente de Julia no es otro que Leo. 😥😥 ➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/Ew5QYGZ5xv — RTVE Series (@SeriesRTVE) November 19, 2021

Viajamos a Río Muni y somos partícipes de cómo tanto Carmen como don Francisco tienen un fortísimo enfrentamiento con Patricia. La chica está absolutamente convencida de que puede llegar a buscarse la vida sin ningún tipo de problemas, pero el empresario ya ha tomado una drástica decisión.

¿En qué consiste exactamente? Patricia vuelve a la fábrica. Por si fuera poco, ésta y Ángel están verdaderamente enfrentados, y todo por la relación que el joven mantiene con Inés. En un momento a otro, Ángel recuerda a su madre que su noviazgo es exactamente igual que el suyo con don Francisco, algo que no le sienta nada bien. Más tarde, Patricia termina encontrando a la pareja juntos otra vez, por lo que no tarda en enfrentarse a Inés. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.