Dos actores de ‘La que se avecina’ se suman a la temporada 3 de ‘Machos Alfa’

Los creadores de La que se avecina siguen disfrutando del enorme éxito de sus producciones gracias a El pueblo o Muertos S.A, pero no hay que olvidarse de Machos Alfa. La serie dedicada a un grupo de amigos a los que la vida les está enseñando a la fuerza a cambiar su forma de pensar incorpora a dos conocidos actore de la comedia vecinal para su tercera temporada en Netflix.

Desde que comenzasen con Aquí no hay quien viva hay un grupo de actores que se han convertido en indispensables y que se mueven entre varias de las series que salen de su cabeza. El siguiente en saltar de una a otra es Félix Gómez, al que muchos recordarán por su papel de Óscar, un fotógrafo que se hace amigo -a la fuerza- de Amador Rivas y tiene que sufrir al resto de vecinos del edificio de la calle Contubernio.

Pero él no será el único vecino que se sume a esta temporada, ya que también lo hará una histórica como Macarena Gómez, conocida por su personaje de Lola Trujillo y que es una de las actrices que ha estado en todas las temporadas de La que se avecina. Los de ambos serán personajes episódicos y no se convertirán en protagonistas debido a que no podrán compaginarlas con la grabaciones de la temporada 15 de LQSA, tal y como ha adelantado Yotele.

Ambos actores pasarán por la tercera temporada para unirse a Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil y Raúl Tejón, que ya está grabada y se encuentra en fase de montaje antes de que la plataforma anuncie la fecha de su estreno, algo para lo que todavía habrá que esperar.

«Tengo una mezcla de alegría, penita, pero sobre todo, mucho agradecimiento. Gracias a todos y todas los que habéis cuidado cada secuencia. Gracias por las ganas, el buen rollo, la profesionalidad, las sonrisas y los dos besos mañaneros», así se despedía Laura Caballero del rodaje de la serie hace solo unos días.

Los personajes de La que se avecina que ya han saltado a otras series

El universo de los hermanos Caballero ha provocado que en varias ocasiones sus series y sus actores hayan cruzado sus caminos en más de una ocasión. Recordado es el crossover que los vecinos de Montepinar hicieron con El pueblo. Enrique Pastor, Koke, Antonio Recio y Chusa se mudaron a Peñafría durante unos pocos días.

Aunque otros actores como Nathalie Seseña o Eva Isanta también han dado el salto de forma esporádica en sus series, el caso más llamativo es el de Carlos Areces, que ha estado en todas sus creaciones de los últimos años. En La que se avecina interpreta a Agustín Gordillo, un hombre con múltiples personalidades que ha compartido casa con Amador y con Fermín Trujillo, mientras que en El pueblo daba vida a Juan José Soler, un constructor arruinado que solo busca recuperar a su novia y volver a ganar dinero.

Pero no acaba ahí su unión con los hermanos, ya que también tiene un importante papel en Muertos S.L, serie de Movistar Plus+ en la que se ha convertido en uno de los personajes principales al meterse en la piel de Dámaso Carrillo. Por último, en Machos Alfa también aparece, aunque lo hace en un pequeño papel como uno de los compañeros de trabajo del personaje al que interpreta Fernando Gil.