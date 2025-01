El Desafío ha llegado a su segunda gala después de la victoria de la semana pasada de Gotzón Mantuliz, que venció ante Genoveva Casanova en un duelo que mantuvo la emoción hasta el final. Para esta segunda gala, Victoria de Marichalar y Feliciano López han sido los que has llegado al final de la noche con opciones de conseguir donar el premio a una ONG de su elección. La sobrina del rey ha conseguido recuperarse después de un mal estreno en el que la semana pasada no pudo lograr una buena marca en la apnea, la prueba estrella del programa. El ex tenista, en cambio, ha demostrado que sigue en forma y ha podido lograr una excelente marca bajo el agua y se ha metido en el ránking de los mejores del programa.

La sobrina del rey se ha tenido que enfrentar a las pasarelas de vértigo, en las que ha tenido que subir a una enorme plataforma en la que había ocho estrechos tablones de madera suspendidos en el aire y que se mantienen en el aire colgados sólo por dos cables, por lo que se mueven con mucha facilidad. Su misión ha sido la de conseguir subir por ellos sin caerse, algo ya realmente complicado. Pero no acaba ahí su misión, ya que una vez llegue arriba debía colocar una bombilla en un casquillo. En un principio puede parecer una tarea sencilla, pero al encontrarse a ocho metros de altura y con poca estabilidad es algo que le puede costar la prueba.

Aunque comenzó con un gran susto en los ensayos, que quedó en nada gracias a la línea de vida, no estaba nada convencida de conseguir superar este reto. Por suerte, con el paso de los minutos ha ido ganando confianza y ha llegado hasta arriba sin caerse y ha colocado una bombilla en el casquillo, el requisito que debía realizar para dar por finalizada y superado el desafío.

Después del fiasco del primer día, la hija de la infanta Elena se ha quitado la presión y se ha asegurado una gran puntuación, tal y como le anunció el jurado tras la prueba. Pero quedaban muchos concursantes por participar, pero ha sido Verdasco el que le ha plantado cara.

El ex tenista ha sido el segundo en esta edición en tener que enfrentarse a la apnea, aunque para él ha sido mucho mejor el resultado. Demostrando una enorme capacidad de sacrificio ha conseguido una marca de cuatro minutos y un segundo, un tiempo que le hace entrar entre los diez primeros de la clasificación.

En concreto, Feliciano se queda en octava posición, sólo un segundo por debajo de Pablo Puyol, que ocupa el séptimo puesto con cuatro minutos y dos segundos. Supera por poco a Pablo Castellano, que hasta ahora ocupaban la octava posición.

¿Quién ha ganado la segunda gala de ‘El Desafío’?

Aunque Victoria y Feliciano han sido los últimos en conocer su puntuación, el ex de Alba Carrillo se ha llevado los tres dieces del jurado, consiguiendo 30 puntos y llevándose la victoria. La sobrina del rey Felipe VI se ha quedado con 20 puntos, lo que la coloca como segunda clasificada de la noche.

Como ganador, López ha podido entregar 12.000 euros a la ONG Pequeño deseo, que realiza una especial labor al conseguir los deseos de niños con enfermedades complicadas y terminales para intentar hacerles felices en momentos tan complicados.

Así queda la clasificación general

Tras los resultados de este viernes Gotzón sigue en primera posición, seguido de Feliciano López y Roberto Brasero. Victoria de Marichalar abandona el farolillo rojo, que esta semana es para Manuel Díaz ‘El Cordobés’.