David Broncano hace una inesperada confesión en ‘La Revuelta’: «Eso me ha traído a mí problemas»

La Revuelta, programa que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española, regresó a nuestras pantallas con una nueva entrega. En esta ocasión, tanto David Broncano como el resto del equipo recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a Carolina Iglesias. La humorista y presentadora ha hecho una visita al jienense para dar numerosos detalles de su exitoso pódcast, llamado Estirando el chicle, pero también ha querido hablar de su libro Para siempre es mucho tiempo, la invitada de La Revuelta dejó completamente sin palabras al presentador. Y todo por el regalo que decidió hacerle con motivo de su visita al programa de La 1 de Televisión Española. ¿En qué consistió, exactamente? En un cilindro en forma de pata de gato, cuya utilidad estaba centrada en los cartones de envíos. Por un lado, tenía un cúter para poder cortar las cajas y, por otro, una espuma que borra la tinta de las etiquetas.

Por lo tanto, eliminaba todo rastro de cualquier tipo de dato privado. Una utilidad que dejó completamente fascinado al presentador de La Revuelta. Tanto es así que no tuvo reparos a la hora de reconocer que estaba ante un regalo que le habría sido útil, especialmente, en el pasado: «Eso me ha traído a mí problemas», comenzó diciendo. Acto seguido, David Broncano quiso explicar a qué se refería exactamente: «Tuve una época en que, sin ser yo consciente de mi estatus de celebrity, dejaba una caja grande en el contenedor, sobresalía y ponía David Broncano, calle no sé qué». Y añadió: «Y luego yo decía ‘¿cómo habrán detectado los paparazzi…?», comentó, entre risas. «Si hubiese tenido esto…», comentó, a lo que Carolina Iglesias fue mucho más allá: «No habrías salido en el ¡Hola!». «Esto es tremendo, es un regalo increíble», aplaudió el presentador de La Revuelta, visiblemente sorprendido por lo útil que era.

La otra confesión de David Broncano en ‘La Revuelta’

Antes de recibir en plató a Carolina Iglesias, el jienense tuvo la oportunidad de hablar con la supermodelo Rolf Schrader. De esta forma, no dudó en interesarse por el día a día de su invitada. Tras su respuesta, David Broncano dio el paso de hacer una confesión impactante. Se trata de algo que tiene por costumbre hacer en la ducha.

«Es muy agradable la ducha sentado», comenzó diciendo el presentador de La Revuelta. «Yo últimamente me estoy duchando sentado. Os lo juro. No es de viejo. Perdón, no es sentado en una silla, sino sentado en el suelo de la ducha», explicó. Fue entonces cuando dio detalles del motivo por el que ha adquirido esa costumbre.

«Es que esto me pasa. Antes, perdón por ser escatológico, pero antes todo el mundo, al hacer caca, echaba mucho rato, y a mí me dijeron que eso es malísimo», reconoció. Acto seguido, fue más allá: «Entonces, el tiempo que no dedico ahora a estar sentado en el baño, que me daba para reflexionar, pues lo paso en la ducha, aunque no me esté duchando».