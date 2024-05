David Broncano confiesa su truco sexual en ‘La Resistencia’: «Hago más chistes»

La Resistencia continúa se semana de invitados con la visita de Esmeralda Pimentel, una de las actrices latinas que están comenzando a hacerse camino en España y que acaba de estrenar la serie Perverso en la plataforma Prime Video. En esta charla David Broncano ha aprovechado para desvelar a los espectadores su truco para hacer más chistes.

La noche ha comenzado con la invitada regalándole al presentador dos peluches de las hormigas Trancas y Barrancas, las mascotas de El Hormiguero, programa del que el jienense siempre dice ser admirador. Yo «Veo mucho el programa y nunca las había tenido. ¿Son un regalo de verdad? ¿Me las puedo llevar a casa?», ha preguntado emocionado.

¡Pero qué casualidad! ¡¡Si son nuestros animales favoritos también!! 🐜 pic.twitter.com/QbVtYzuNuX — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 22, 2024

David Broncano desvela su truco para hacer mas chistes

Una vez terminada la promoción de su nuevo trabajo, llegó el momento de las preguntas clásicas del programa, empezando por el tema sexual, donde Pimentel está pasando una época tranquila: «Sexo nada». En ese momento explicó que no lo ha necesitado en muchos meses y que para ella es importante hacerlo con su pareja, no con alguien ocasional, desvelando que desde hace tiempo no la tiene.

En ese momento Broncano ha querido romper una lanza en la que se debía desvincular la felicidad con tener sexo, algo que la actriz ha apoyado con el aplauso del público. En ese momento Esmeralda ha desvelado que, ante la falta de contacto, sí que ha habido «de lo otro, pues bastante», refiriéndose a las masturbaciones.

«Conmigo misma soy muy feliz. El autoplacer es muy importante», ha dicho antes de desvelar que se había dado placer unas 20 veces en los últimos 30 días. «La energía sexual es una energía creativa muy importante», un comentario de la invitada que David Broncano ha aprovechado para hacer un apunte personal: «Cuando fol** más, hago más chistes».

Si ̷ m̷a̷t̷a̷r̷s̷e̷ ̷a̷ ̷p̷a̷j̷a̷s̷ ̷ el autoplacer es lo más, que el sexo no tiene nada que ver con la satisfacción personal pic.twitter.com/ZCu9qOi75S — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 22, 2024

Ante este comentario la invitada de La Resistencia ha querido aclarar que no solo se trata de placer sexual y ha elevado la conversación a un plano más energético: «Uno se puede dar placer para si vas a una audición o para si vas a hacer ejercicio».

Aunque ella trataba de hablar de energías, el presentador ha seguido con las bromas y le ha recomendado la masturbación con fiebre, algo que ella pensaba que era para «sanar», pero nada más lejos de la realidad. «El cuerpo dice: ‘A ver si es la última. Te da más placer por que dice: ‘A ver si es la última’», un comentario que ha terminado por desmontar a Esmeralda.

Una ardilla se cuela en el plató

Si una entrevista en el programa de Movistar Plus+ no es suficientemente sorprendente, Esmeralda Pimentel ha vivido uno de los momentos más surrealistas que se recuerdan. En mitad de la charla una persona disfraza de ardilla se ha colado sin que nadie entendiese nada.

Broncano ha salido rápido a intentar poner orden con un palo, pero no ha sido hasta que una persona del equipo ha llegado con una enorme jeringuilla y la ha ‘dormido’ y la han sacado arrastrando del plató. La actriz no podía dar crédito a lo que estaba pasando: «¿Pero qué es esto?».