La entrevista a David Broncano en ‘Mi casa es la tuya’ es una de las más esperadas de las últimas temporadas del programa de Telecinco y ha levantado mucho interés por algunos detalles de la misma. La pregunta que muchos se hacen es por qué se graba el programa en casa de Bertín Osborne y no en la del presentador de ‘La Resistencia’.

El humorista devuelve la visita al mítico presentador de Telecinco tras acudir al espacio de Movistar+ para presentar su último disco. En aquella charla, que fue un intercambio de bromas y chistes entre uno y otro, se produjo uno de los momentos más comentados de los últimos tiempos.

Osborne no conocía la tradición de los invitados del late night de acudir siempre con un regalo para su entrevistador. Al descubrir esto en plena entrevista, decidió marcarse un gran detalle con Broncano y le prometió regalarle «una potrilla».

Este regalo es mucho más espectacular que las habituales tazas o recuerdos que suele acumular David Broncano en la mesa de su plató. «¿Para qué quieres tú un potrillo?», le respondía Bertín, pero David continúo con la broma convencido de que no no habría respuesta, pero no fue así.

«Te regalo uno», le dijo convencido Osborne ante la risa nerviosa del presentador de ‘La Resistencia’. Finalmente, sellaron el pacto con un apretón de manos y con la promesa de que la entrega se haría en un futuro.

Ese momento se vivió en el mes de noviembre, pero la entrega llegará este sábado en una nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’. En el adelanto de la entrevista, se puede ver como el humorista se traslada hasta la finca de Bertín para recibir su prometido regalo.

Este motivo por el que no se ha grabado el programa en casa del jienense, aunque bien es cierto que intenta mantener su vida privada lejos de los focos. Pese a todo, el presentador ha mostrado su casa en algún momento y aquí puedes verla.