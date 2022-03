Danna Paola ha sufrido un duro varapalo y afecta a una de las personas más importantes de su vida. La mexicana, siempre muy natural, ha mostrado en redes el motivo de sus preocupaciones.

La artista ha empezado el año imparable e ilusionada por sus nuevos proyectos porque ha lanzado nueva música. ‘Solo quédate en silencio’ salió a la luz el pasado 7 de marzo junto a Moderatto. Sin embargo, la actriz ha anunciado a través de Twitter que su abuela se encuentra ingresada en el hospital por Covid-19.

Danna Paola ha pedido de corazón a sus seguidores buenos deseos para ella. Mediante varios tuits, la mexicana se ha desahogado con sus fans. «No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por covid. Y tengo el corazón apachurrado. Les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella», escribió la joven.

No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por covid… 💔 — Danna Paola (@dannapaola) March 5, 2022

Enseguida sus fans más incondicionales se han volcado con ella y han publicado miles de mensajes de apoyo. En pocas horas, los seguidores de la artista han inundado la red social de comentarios positivos y llenos de fuerza dirigidos hacia su abuela.

Algunos de las respuestas que ha recibido la mexicana son las siguientes: «Si en algo te puedo ayudar, quiero que sepas nuevamente que no estás sola en esto. Eres y serás mi heroína en esta vida». «Me has enseñado a levantarme y a tener fe en que todo saldrá bien. Tú siempre has estado y siempre estarás ahí en mi corazón, un abrazo nuevamente».

Danna Paola ha querido dar las gracias a sus seguidores por todo el apoyo que ha recibido. «Gracias por todos sus deseos y oraciones para mi abuelita. De verdad gracias… los amo mucho», escribió la cantante.