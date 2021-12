Danna Paola es la artista mexicana más internacional. Su papel en ‘Elite’, sus pegadizas canciones y, sobre todo, su carismática personalidad le han llevado a ser reconocida en multitud de países donde cuenta con millones de fans. De esta manera, una imagen que ha compartido a través de sus redes sociales ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores.

La mexicana publicó un storie donde se dejó ver con una mascarilla de oxígeno. Una imagen que rápidamente se vinculó con el contagio por coronavirus de la cantante, algo que no sería de extrañar en plena ola de Covid-19 y con la variante Ómicron acechando.

«Bebés, gracias por preocuparos. Estoy en total reposo ya que me puse muy malita», fueron las palabras de la cantante que no ayudaron a tranquilizar a sus preocupados fans. Ante tal revuelo, Danna decidió desmentir el rumor sobre un posible positivo en coronavirus.

Bebés gracias x preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid. Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa. ❤️ — Danna Paola (@dannapaola) December 5, 2021

Sin dar demasiados detalles, la intérprete de Lucrecia Montesinos dijo que se trataba de un resfriado muy severo que le había llevado a cancelar su participación en ciertos eventos y compromisos sociales.

«El resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a Dios no es COVID-aclaró-Sí, he estado muy enferma y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico que me dio mucha impotencia cancelar. Lo siento mucho, pero recordemos que la salud está primero siempre».

Suban sus defensas pls , tanto física como energéticamente, las enfermedades tienen mucho que ver con las emociones… — Danna Paola (@dannapaola) December 7, 2021

En este mismo sentido, Danna Paola ha querido mandar un mensaje a sus fans para que se cuiden de esta enfermedad tan común en esta época del año. «Tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho que está heavy la cosa», escribió.

Así mismo, la autora de ‘Pablo’ quiso aludir a este fatídico año del que parece no haber disfrutado para nada. «2021 ya, suéltame», escribía. Una despedida que no tardará en llegar y que parece que la mexicana celebrará por todo lo alto.