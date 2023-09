Daniel Sancho: la prueba que podría ser clave en el caso del asesinato de Edwin Arrieta

El caso de Daniel Sancho continúa dando mucho que hablar desde que el pasado día 5 de agosto se conociese la noticia de su detención en Tailandia tras confesar el asesinato de Edwin Arrieta. Mientras pasa los días estudiando los detalles de su caso, existe una pequeña posibilidad para que su condena pueda ser muy distinta a la que todos esperan.

Tal y como explicó hace solo unos días el director de la cárcel de Koh Samui, el hijo de Rodolfo Sancho está obsesionado con su caso y pasa sus días estudiando las pruebas y todos los detalles. Aunque la investigación no está todavía cerrada, desde España un catedrático en Derecho Penal ha dado pistas de cómo podría tratar de librarse de una posible condena a pena de muerte.

El detalle que podría cambiarlo todo es la premeditación del asesinato, algo de lo que la Policía tailandesa no parece tener dudas, pero el experto Emilio Cortés plantea una seria duda. Según sus declaraciones, Daniel tenía comprado ya un billete de regreso a España para el día 23 de agosto, algo que hace pensar que el crimen no estaba planeado, ya que la muerte de Arrieta se produjo el día 5 de ese mes.

«En derecho, todo depende del cristal con el que se mire, también se podrá decir que era una especie de añagaza de él para precisamente no justificar esa premeditación», dijo en una intervención el pasado sábado en el programa laSexta Xplica.

Que estuviese o no pensado con premeditación será una de las claves el juicio, que todavía no tiene fecha fijada: «Serán esos actos previos que causalmente iban predeterminados a producir el resultado de muerte, con independencia de que tuviera un billete, o de que no lo tuviera».

El experto cree que podría no haber una premeditación de mucho tiempo, pensando en que el presunto asesinato no estaría planeado durante semanas o menos, pero sí que podía haber preparado solo unas horas antes: «La premeditación no exige una semana, ni una, ni dos, ni tres».

La existencia de este billete podría hacer que la decisión del tribunal cambie de manera sustancial, por lo que este factor podría jugar a favod de Daniel Sancho. De ser tenida en cuenta la existencia de este billete, podría decidirse que no habría premeditación y su pena bajaría de forma considerable.