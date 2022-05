Daniel Guzmán y su polémico adiós a ‘Aquí no hay quien viva’: «Llevo 10 años sin trabajar»

«En ‘Aquí no hay quien viva’ me fui por dirigir mi película. Me hicieron elegir entre la serie y la película y elegí la película. Lo que pasa que después he estado 10 años sin trabajar como actor», reconocía. Se refería a ‘A cambio de nada’, su exitoso debut como director de cine.

«No aguanto más de tres temporadas en una serie, porque hacer televisión es muy complicado, porque cambias el estándar de la interpretación y todo vale, pero no todo vale. Yo busco un resultado muy concreto y cuando se olvida ya ese resultado prefiero irme a otra cosa», explicaba Daniel Guzmán en Movistar+

Esa decisión hizo que Roberto, el exnovio de ‘la pija’ se marchase de aquel peculiar edificio de la calle Desengaño. A pesar de esta arriesgada decisión, se podría decir que Guzmán acertó después de recordar que la cinta fue galardonada con la Biznaga de oro en el Festival de cine de Málaga y dos premios Goya.

Pero las cosas no le han ido tan bien como todos podían pensar. Su experiencia en la película ‘Canallas’, en la que comparte labores de actor y productor con Luis Tosar no le ha dejado buen sabor de boca: «El cine me ha pasado factura en relaciones con amigos, con mis padres… He dejado de vivir. A mí el cine me dio la vida y como siga así me la va a quitar».