Dani Martín acaba de estrenar su nuevo disco ‘No, no vuelve’. Un homenaje musical a la banda de su vida, El canto del loco, con el que ha recuperado algunas de las canciones que marcaron su trayectoria para siempre, tras haberse reencontrado con las canciones del grupo durante el confinamiento del pasado 2020.

‘Volverá’, ‘Una foto en blanco y negro’, ‘Peter Pan’ o ‘No, no vuelve’, la canción que da nombre al disco, son algunas de las canciones incluidas en su nuevo álbum de estudio. Un álbum con el que además, anunció una nueva gira llamada ‘Qué caro es el tiempo’, con la que ha roto todos los récords al agotar las entradas para las cinco fechas en el WiZink Center de Madrid.

Sin embargo, en este nuevo disco, hay algunas canciones que echan de menos los fans del artista, entre ellas, ‘Zapatillas’. En una entrevista reciente con ‘Los 40’, Dani Martín reveló el motivo por el que no incluyó esta canción en su nuevo disco.

“Es como la ropa que seguimos llevando como cuando teníamos 20 años, pero hay otras prendas que no te pondrías, ya que te sentirías disfrazado, las canciones que he escogido me hacen sentir honesto al cantarlas, pero otras no me oiría tanto, por lo tanto fue muy fácil escoger las canciones», explicó durante esta entrevista con ‘Los 40’.

Una de las canciones que sin duda más han echado de menos los seguidores de Dani Martín en este nuevo trabajo es ‘Zapatillas’, aunque es una canción que sí suena en sus conciertos: «Me parecía como muy obvio ponerla en el disco, y es un álbum que lo que menos tiene es obviedad», explicó.

De esta forma, Dani Martín explicó cómo hizo la selección de las canciones incluidas en su nuevo disco ‘No, no vuelve’. Un disco que cómo era de esperar, se ha convertido en uno de los más vendidos de nuestro país, confirmando una vez más el éxito arrollador del artista madrileño en todos sus proyectos.