Dani Martin comparte el verdadero motivo de su retirada temporal de la música

Dani Martín se ha sincerado en una entrevista con El País, con motivo de la presentación de El Camino, una serie-documental de ocho capítulos en la que conversa con otros artistas sobre la industria de la música y sus dificultades a la hora de abrirse camino en ella.

A pesar de que actualmente Dani Martín se encuentra retirado de los escenarios, porque tras una inmensa gira le apetece dedicarse a otras cosas, el artista asegura encontrarse “el momento más feliz” de su vida y que de momento no tiene fecha de regreso a los escenarios. Una retirada de la que ha hablado en la citada entrevista.

«Estando en el momento más álgido del canto, he decidido que mi inquietud va por otro lado y que quiero estar solo. Mi familia, amigos, la industria… todos me decían que estoy loco, que aprovechara ese momento. Y yo dije: ‘Sí, lo voy a aprovechar, pero haciendo esto, que es lo que me pide mi cuerpo. Y, sinceramente, es el momento más feliz de mi vida, donde me estoy conociendo como hombre, como persona, como ser humano y como músico”, asegura.

«Me apetece estar conmigo y amplificar un montón de historias que creo que son super interesantes”, asegura el artista sobre su retirada temporal, a pesar del inminente estreno de su nuevo documental, que estará disponible a partir del 15 de junio en Movistar. «Es gente que está haciendo el camino sin coger ningún atajo y eso es lo que me gusta». expresa.

«Cuando todo en tu balanza ha estado del lado de la profesión, llega un momento en el que te apetece que se equilibre. No todo es el aplauso, ni el público, ni los éxitos, ni las canciones. El domingo pasado hicimos una comida en mi casa con todos mis amigos, con mis padres, y vimos el fútbol. Y esa es la vida que en realidad me apetece vivir: irme de tapas con mis amigos y jugar al fútbol los sábados, no solo llenar pabellones y hacer discos», reflexiona el artista.